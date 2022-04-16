RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома", - Енергоатом

Запорізька АЕС (facebook.com.rostinfocom)
Автор: Тетяна Самарук

На Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють окупанти, прибула чергова бригада співробітників "Росатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Зазначається, що бригада прибула на чолі з інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим.

"На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських "туристів" на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що атомники з РФ приїхали на заміну попередній бригаді.

"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: Горбунова, Ліхачова (гендиректора Росатома) та іже з ними послали за російським кораблем "Москва" - поки цілі", - повідомили у дописі.

Раніше ми повідомляли, що на Запорізьку АЕС приїдуть пропагандисти із Росії, які видають себе за журналістів.

Також ми писали, що на Чорнобильській АЕС провели другу з початку окупації станції ротацію персоналу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС