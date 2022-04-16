На Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома", - Енергоатом

На Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють окупанти, прибула чергова бригада співробітників "Росатома".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
Зазначається, що бригада прибула на чолі з інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим.
"На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських "туристів" на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що атомники з РФ приїхали на заміну попередній бригаді.
"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: Горбунова, Ліхачова (гендиректора Росатома) та іже з ними послали за російським кораблем "Москва" - поки цілі", - повідомили у дописі.
Раніше ми повідомляли, що на Запорізьку АЕС приїдуть пропагандисти із Росії, які видають себе за журналістів.
Також ми писали, що на Чорнобильській АЕС провели другу з початку окупації станції ротацію персоналу.
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