В Запорожской ОВА рассказали, как оккупанты проводят фильтрацию

На временно захваченных войсками РФ территориях Запорожской области оккупанты проводят фильтрацию в отношении местных жителей, и не выпускают на свободные части региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.

"На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на подконтрольную украинским властям территорию", - говорится в публикации.

Рашисты также разворовывают продукцию аграрных предприятий, при этом имитируя "гуманитарную деятельность" - устраивают показательные раздачи продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

В ОВА рассказали, что в Черниговке захватчики заставляют граждан до 8 мая предоставить им данные о своих земельных участках (сколько земли имеет собственник, сколько - в аренде), тогда им обещают выдать "лицензию" на обработку паев, а в противном случае комендант отберет всю не указанную в бумагах оккупантов землю.

"В Михайловке оккупанты вводят свою временную "налоговую систему" для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в общине, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Также россияне уверяют, что сняли военный налог, а все новые налоги будут платить предприниматели только в общину", - сообщают в Запорожской ОВА.