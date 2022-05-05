ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вешают таблички "Za мир". Оккупанты массово отжимают авто в Энергодаре

Новина українською →
Запорожье, Четверг 05 мая 2022 16:07
Вешают таблички "Za мир". Оккупанты массово отжимают авто в Энергодаре Фото: оккупанты массово отжимают авто в Энергодаре (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты изымают автомобильный транспорт у населения в Энергодаре для собственных нужд. На них наспех рисуют "Z" и передвигаются по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Во временно оккупированном Энергодаре и области оккупанты массово отбирают автомобили у мирных жителей для собственных нужд и со спехом нарисованной на них рашистской символикой "Z" передвигаются по городу", - говорится в сообщении.

Также, по ее словам, оккупанты силой захватили два автокрана-подъемника и легковой автомобиль, которые находились на территории автохозяйства Запорожской АЭС и используют спецтранспорт ЗАЭС для установки билбордов в городе.

Кроме того, оккупанты, угрожая оружием, изъяли автомобиль УАЗ-3163 034, который двигался с промышленной площадки ЗАЭС в транспортный цех станции для проведения технического осмотра и дозаправки.

Напомним, немалое количество автомобилей, угнанных на временно оккупированных территориях Украины, российские оккупанты вывезли в Беларусь после ухода из Киевской и Черниговской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар Запорожская область Война в Украине
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая