Под Запорожьем оккупанты массово переодеваются в форму ВСУ. Денисова предупредила о провокациях
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Российские оккупанты используют методы отрядов НКВД, которые переодевались в форму воинов УПА и убивали мирных граждан, создавая миф о "зверствах бандеровцев", - пишет она.
По ее словам, в связи с этим не исключены с их стороны провокации для компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападений ДРГ на линии разграничения.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть этот факт военного преступления РФ в Украине", - подчеркнула Денисова.
Как сообщалось, оккупанты решили переодеть в форму ВСУ мариупольцев, которых четыре недели держат в фильтрационных лагерях. Их российские военные хотят выдать за пленных украинских солдат.
Ранее Денисова пояснила, что делать гражданским, которых Россия насильно транспортировала на свою территорию.
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