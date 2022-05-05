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Под Запорожьем оккупанты массово переодеваются в форму ВСУ. Денисова предупредила о провокациях

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Запорожье, Четверг 05 мая 2022 12:25
Под Запорожьем оккупанты массово переодеваются в форму ВСУ. Денисова предупредила о провокациях Фото: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Российские оккупанты используют методы отрядов НКВД, которые переодевались в форму воинов УПА и убивали мирных граждан, создавая миф о "зверствах бандеровцев", - пишет она.

По ее словам, в связи с этим не исключены с их стороны провокации для компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападений ДРГ на линии разграничения.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть этот факт военного преступления РФ в Украине", - подчеркнула Денисова.

Как сообщалось, оккупанты решили переодеть в форму ВСУ мариупольцев, которых четыре недели держат в фильтрационных лагерях. Их российские военные хотят выдать за пленных украинских солдат.

Ранее Денисова пояснила, что делать гражданским, которых Россия насильно транспортировала на свою территорию.

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