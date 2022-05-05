Под Запорожьем оккупанты массово переодеваются в форму ВСУ. Денисова предупредила о провокациях

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Российские оккупанты используют методы отрядов НКВД, которые переодевались в форму воинов УПА и убивали мирных граждан, создавая миф о "зверствах бандеровцев", - пишет она.

По ее словам, в связи с этим не исключены с их стороны провокации для компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападений ДРГ на линии разграничения.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть этот факт военного преступления РФ в Украине", - подчеркнула Денисова.

