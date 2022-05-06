ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запорізькій ОВА розповіли, як окупанти проводять фільтрацію

Новость на русском →
Запорізька область, П'ятниця 06 травня 2022 04:14
У Запорізькій ОВА розповіли, як окупанти проводять фільтрацію Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово захоплених військами РФ територіях Запорізької області окупанти проводять фільтрацію щодо місцевих жителів, і не випускають на вільні частини регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

"На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на підконтрольну українській владі територію", - йдеться в публікації.

Рашисти також розкрадають продукцію аграрних підприємств, при цьому імітуючи "гуманітарну діяльність" - влаштовують показові роздачі продуктових наборів і медикаментів місцевим жителям.

В ОВА розповіли, що в Чернігівці загарбники змушують громадян до 8 травня надати їм дані про свої земельні ділянки (скільки землі має власник, скільки - в оренді), тоді їм обіцяють видати "ліцензію" на обробку паїв, а в іншому випадку комендант відбере всю не зазначену в паперах окупантів землю.

"У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову "податкову систему" для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.", - повідомляють в Запорізькій ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Енергодарі вилучають авто у населення для власних потреб.

Нагадаємо також, що омбудсмен Людмила Денісова попередила про підготовку рашистами провокацій у Запорізькій області, де окупанти масово переодягаються у форму ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Окуповані території Війна Росії проти України
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня