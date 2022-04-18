В Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищениях людей россиянами

В частности, своевременная фиксация похищений людей поможет их разыскать. Ведь сейчас власть знает не обо всех таких случаях.

"Нужно тщательно фиксировать все случаи для дальнейшего поиска лиц. Близким нужно срочно писать заявление о факте исчезновения и обращаться в полицию", - сказал глава ОВА Александр Старух.

Отмечается, что одно из наиболее резонансных событий последнего времени - похищение 16-летнего Владислава Буряка, сына председателя Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка. Оккупационные войска продолжают брать в плен и других гражданских людей и глав общин.

Кроме того, в Новоуспеновском сельском совете 13 апреля был похищен председатель Ивана Сеника, и до сих пор неизвестно, где он находится.

Также, 17 апреля российские оккупанты похитили председателя Кирилловского поселкового совета Ивана Малеева. В связи с этим в общине ситуация осложнена, но работают заместители, секретарь.



К тому же в Приморской общине был похищен фермер.