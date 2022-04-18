В Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищениях людей россиянами

В Запорожской области российские оккупанты похищают людей Поэтому местные власти просят население оперативно сообщать о таких случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.
В частности, своевременная фиксация похищений людей поможет их разыскать. Ведь сейчас власть знает не обо всех таких случаях.
"Нужно тщательно фиксировать все случаи для дальнейшего поиска лиц. Близким нужно срочно писать заявление о факте исчезновения и обращаться в полицию", - сказал глава ОВА Александр Старух.
Отмечается, что одно из наиболее резонансных событий последнего времени - похищение 16-летнего Владислава Буряка, сына председателя Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка. Оккупационные войска продолжают брать в плен и других гражданских людей и глав общин.
Кроме того, в Новоуспеновском сельском совете 13 апреля был похищен председатель Ивана Сеника, и до сих пор неизвестно, где он находится.
Также, 17 апреля российские оккупанты похитили председателя Кирилловского поселкового совета Ивана Малеева. В связи с этим в общине ситуация осложнена, но работают заместители, секретарь.
К тому же в Приморской общине был похищен фермер.
Ранее мы сообщали, что на Запорожье оккупанты похитили спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус.
Также мы писали, что в Иванкове во время оккупации мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы.
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