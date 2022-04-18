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В Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищениях людей россиянами

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Запорожской области российские оккупанты похищают людей Поэтому местные власти просят население оперативно сообщать о таких случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

В частности, своевременная фиксация похищений людей поможет их разыскать. Ведь сейчас власть знает не обо всех таких случаях.

"Нужно тщательно фиксировать все случаи для дальнейшего поиска лиц. Близким нужно срочно писать заявление о факте исчезновения и обращаться в полицию", - сказал глава ОВА Александр Старух.

Отмечается, что одно из наиболее резонансных событий последнего времени - похищение 16-летнего Владислава Буряка, сына председателя Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка. Оккупационные войска продолжают брать в плен и других гражданских людей и глав общин.

Кроме того, в Новоуспеновском сельском совете 13 апреля был похищен председатель Ивана Сеника, и до сих пор неизвестно, где он находится.

Также, 17 апреля российские оккупанты похитили председателя Кирилловского поселкового совета Ивана Малеева. В связи с этим в общине ситуация осложнена, но работают заместители, секретарь.

К тому же в Приморской общине был похищен фермер.

Ранее мы сообщали, что на Запорожье оккупанты похитили спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус.

Также мы писали, что в Иванкове во время оккупации мужчина украл автомобиль Госпогранслужбы.

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