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На Запорожье оккупанты похитили спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус

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Запорожская область, Вторник 12 апреля 2022 21:30
На Запорожье оккупанты похитили спецавтомобили из медучреждений и школьный автобус На Запорожье российские оккупанты похитили спецавтомобил (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Войска России похитили с Бильмацкой подстанции экстренной скорой медицинской помощи 2 спецавтомобиля и школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис Генерального прокурора.

В частности, 9 апреля вооруженные российские оккупанты проникли на территорию Більмацької подстанции экстренной скорой медицинской помощи и похитили две машины специального медицинского транспорта.

Также 11 апреля оккупанты угнали автобус ISUZU, который был на территории учреждения в Пологовском районе. Кроме этого военные страны-агрессора продолжают угонять автомобили у граждан на оккупированных территориях Запорожской области.

Кроме того, россияне украли два грузовика с прицепом, которые принадлежали жителю Родов.

Отмечается, что в конце марта 2022 года на въезде в оккупированный Энергодар, угрожая водителю огнестрельным оружием, оккупанты украли автомобиль с медикаментами, которые везли в аптеки города. Общая стоимость похищенных лекарств составляет почти 370 тысяч гривен.

По фактам завладения военнослужащими России транспортными средствами и разбоя открыли уголовные производства.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области кафиры угнали частные авто, "скорую" и пожарную машину.

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