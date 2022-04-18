RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запорізькій області жителів просять оперативно повідомляти про викрадення людей росіянами

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Запорізькій області російські окупанти викрадають людей Тому місцева влада просить населення оперативно повідомляти про такі випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Зокрема, своєчасна фіксація викрадень людей допоможе їх розшукати. Адже наразі влада знає не про всі такі випадки.

"Потрібно ретельно фіксувати усі випадки для подальшого пошуку осіб. Близьким потрібно терміново писати заяву про факт зникнення та звертатися до поліції", - сказав голова ОВА Олександр Старух.

Зазначається, що одна з найбільш резонансних подій останнього часу - викрадення 16-річного Владислава Буряка, сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка. Окупаційні війська продовжують брати в полон і інших цивільних людей та голів громад.

Окрім того, в Новоуспенівській сільській раді 13 квітня було викрадено голову Івана Сеника, та досі невідомо, де він знаходиться.

Також, 17 квітня російські окупанти викрали голову Кирилівської селищної ради Івана Малєєва. У зв'язку з цим у громаді ситуація ускладнена, але працюють заступники, секретар.

До того ж у Приморській громаді було викрадено фермера.

Раніше ми повідомляли, що на Запоріжжі окупанти викрали спецавтомобілі з медзакладів та шкільний автобус.

Також ми писали, що в Іванкові під час окупації чоловік вкрав автомобіль Держприкордонслужби.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВторгнення Росії до України