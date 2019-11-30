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В Запорожской области задержали банду из 20 человек

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 15:55
В Запорожской области задержали банду из 20 человек
Фото: задержание преступника (npu.gov.ua)

Бандой руководили отец и двое его сыновей

Сотрудники Национальной полиции задержали организаторов и активных участников банды, которая действовала в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным пресс-службы, в состав вооруженной преступной группировки входило более 20 человек. Специализировались они на совершении разбойных нападений, грабежей, похищении людей, кражах из автомобилей и квартир. Правоохранители собрали доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области.

Полицейские установили сначала участников ОПГ, а затем и организаторов. Организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20-ти до 38-ми лет, сообщили в полиции.

Сегодня, 30 ноября, оперативники проводят 46 санкционированных обысков в квартирах фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели ГТС. Уже задержаны пять человек, в том числе организаторов банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (Грабеж), 187 (Разбой), 189 (Вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (Бандитизм), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 296 (Хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования с охраны) Уголовного кодекса Украины

Напомним, 30 ноября произошел взрыв в отделении Ощадбанка в Киеве. Взрыв совершили двое злоумышленников с целью похищения денег из банкомата.

Как сообщало РБК-Украина, на украино-словацкой границе 29 ноября в грузовике, который перевозил строительные материалы, обнаружили крупную партию героина.

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