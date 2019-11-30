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У Запорізькій області затримали банду з 20 осіб

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 15:55
У Запорізькій області затримали банду з 20 осіб
Фото: затримання злочинця (npu.gov.ua)

Бандою керували батько та двоє його синів

Співробітники Національної поліції затримали організаторів та найактивніших учасників банди, яка діяла у Запорізькій області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними прес-служби, до складу озброєного злочинного угрупування входило понад 20 осіб. Спеціалізувалися вони на скоєнні розбійних нападів, грабунків, викраденні людей, крадіжках із авто та квартир. Правоохоронці зібрали докази їх причетності до скоєння 20 тяжких злочинів на території області.

Поліцейські встановили спочатку учасників ОЗГ, а потім - і організаторів. Організували банду батько та двоє його синів, які залучили до злочинної діяльності мешканців Запоріжжя віком від 20-ти до 38-ми років, повідомили в поліції.

Сьогодні, 30 листопада, оперативники проводять 46 санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів, у місцях зберігання викрадених речей та цехах, де вони переплавляли викрадені кабелі ГТС. Вже затримано п’ять осіб, у тому числі організаторів банди. Ще один з учасників переховується від слідчих органів на території Російської Федерації.

Кримінальне провадження відкрито за статтями 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 185 (Крадіжка), 186 (Грабіж), 187 (Розбій), 189 (Вимагання), 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), 257 (Бандитизм), 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 296 (Хуліганство) та 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 листопада стався вибух у відділенні Ощадбанку в Києві. Вибух здійснили двоє зловмисників з метою викрадення грошей з банкомату.

Як повідомляло РБК-Україна, на україно-словацькому кордоні 29 листопада у вантажівці, що перевозила будівельні матеріали, виявили велику партію героїну.

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