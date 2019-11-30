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СБУ сообщила подробности задержания крупной партии героина на Закарпатье

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 12:21
СБУ сообщила подробности задержания крупной партии героина на Закарпатье
Фото: героин в грузовике (dpsu.gov.ua)

Героин перевозили из Киева в Германию

В автомобиле со строительными материалами, который был задержан на пункте пропуска "Ужгород", находилосяь 374 килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, проведенный на месте экспресс-анализ показал, что в пакетах находится героин. Сейчас правоохранители проверили часть груза, в каждом из осмотренных листов фанеры обнаружены наркотики.

В настоящее время в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.

По данным СБУ, меры по блокированию контрабанды наркотиков проводились совместно с Госпогранслужбой и таможенниками под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

В то же время пресс-служба прокуратуры Закарпатской области сообщила, что согласно документам, груз следовал из Киева в Германию. По данным прокуратуры "волынянин пытался незаконно переместить через таможенную границу вещество темно-коричневого цвета, спрятанное в листы фанеры".

Как сообщало РБК-Украина, на украино-словацкой границе в пятницу, 29 ноября, в грузовике, который перевозил строительные материалы, обнаружили большую партию тяжелых наркотиков, вероятно, героина.

Напомним, в конце ноября правоохранители провели спецоперацию по ликвидации крупного наркосиндиката, который действовал на территории Украины и реализовал через интернет наркотиков на более 21 млн гривен. Одним из организаторов преступной группы является действующий депутат одного из территориальной общины Львовской области.

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