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В Ощадбанке рассказали подробности взрыва в киевском отделении

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 15:20
В Ощадбанке рассказали подробности взрыва в киевском отделении
Фото: взрыв в Сбербанке (www.facebook.com/pyshnyy)

Бандиты нанесли ущерб на миллионы, чтобы украсть 250 тысяч

Убытки Ощадбанка от взрыва в отделении на улице Энтузиастов в Киеве составляют миллионы гривен. Об этом написал глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

Как отметил Пышный, взрыв вынес окна, двери и разрушил помещение практически полностью. "Цена украденного - около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного - миллионы", - сообщил он.

Руководитель банка напомнил. что отделение расположено в жилом доме на первом этаже. "Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева", - добавил он.

В Ощадбанке рассказали подробности взрыва в киевском отделении

Напомним, 30 ноября в Днепровском районе Киева произошел взрыв в отделении Ощадбанка на улице Энтузиастов. Предварительно, взрыв совершили двое злоумышленников с целью похищения денег из банкомата. Взрыв был настолько мощным, что обломки витрины отнесло на несколько десятков метров, а в помещении обвалился потолок. Полиция объявила план "Сирена" для поиска преступников.

Полиция открыла уголовное производство за взрыв в отделении Ощадбанка по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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