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НАБУ обыскивает помещения ГУ Нацполиции Львовской области

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 16:31
НАБУ обыскивает помещения ГУ Нацполиции Львовской области
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осуществляют обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской обл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской области при строительстве жилья для правоохранителей.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.

"Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия". - добавили в НАБУ.

Ранее сообщалось, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 10 сотрудников Киевской таможни по подозрению в нарушениях таможенного законодательства.

РБК-Украина писало, что 25 ноября у замглавы Киевской городской таможни проходят обыски. По словам Тупальского, обыски также проходили и у других сотрудников Государственной фискальной службы.

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