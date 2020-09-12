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В Запорожской области выявили посев каннабиса на 10 млн гривен: задержали двоих дельцов

Заричне, Суббота 12 сентября 2020 14:58
В Запорожской области выявили посев каннабиса на 10 млн гривен: задержали двоих дельцов
Фото с места задержания (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Запорожской области задержали двоих мужчин, которые выращивали каннабис на земельном участке. В общей сложности полицейские изъяли 1910 кустов, которые оцениваются в 10 миллионов гривен по ценам "черного рынка".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержанными оказались жители Мелитополя, одному из которых по праву аренды принадлежит земельный участок возле села Заречное. Их задержали во время обработки двухметровых кустов каннабиса.

"Между подсолнухами обнаружили 1910 кустов высотой два метра. Их стоимость на "черном рынке" достигает 10 млн грн. Следственным управлением областной полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытого по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Фото: в общей сложности полицейские изъяли 1910 кустов, которые оцениваются в 10 миллионов гривен по ценам "черного рынка" (npu.gov.ua)

Напомним, ранее силовики задержали в Киеве двух наркодилеров, которые выращивали и продавали марихуану. У фигурантов изъяли этого наркотика на 15 миллионов гривен.

Кроме этого, ранее пограничники задержали рекордную партию кокаина стоимостью 17 миллионов долларов.

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Новости Украины Происшествия наркотикиполицияЗапорожская область
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