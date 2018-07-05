В Запорожской области военный автомобиль попал в ДТП, есть погибший

В результате аварии погиб военнослужащий

В Запорожском районе 4 июля произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате аварии погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"В Запорожском районе водитель военного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте, а его пассажир госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении полиции.

Так, по данным полиции, мужчина 1982 года рождения, управляя военным тягачом МАЗ, не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину дороги и перевернулся. Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Правоохранителями в настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил вождения или эксплуатации машин").

Фото: ДТП в Запорожской районе (zp.npu.gov.ua)

Напомним, 25 июля в Запорожской области в результате ДТП погибли три человека, еще двое, в том числе ребенок, были госпитализированы.