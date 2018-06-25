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В Запорожской области столкнулись два автомобиля, трое погибших

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 15:37
Фото: ДТП в Запорожской области (zp.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Запорожской области (zp.npu.gov.ua)

Еще двое человек госпитализированы

В Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли три человека, еще двое, в том числе ребенок, были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что авария произошла в Васильковском районе сегодня, 25 июня, примерно в 06:15 на 348 км трассы "Харьков - Симферополь".

"Водитель автомобиля "ГАЗ-24" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении", - сообщают в полиции.

В результате столкновения водитель и пассажир "ГАЗ" погибли на месте. Смертельные травмы также получил водитель Skoda, житель Харьковской области. Пассажиры Skoda, женщина и девочка 2010 года рождения были доставлены в районную больницу.

На данный момент по факту аварии открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения. Продолжается досудебное следствие.

 

Фото: ДТП в Запорожской области (zp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области в с. Каиры автомобиль насмерть сбил женщину с трехмесячным ребенком.

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Теги публикации: ДТП, Запорожская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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