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У Запорізькій області військовий автомобіль потрапив у ДТП, є загиблий

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 11:53
Фото: ДТП в Запорізькій районі (zp.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Запорізькій районі (zp.npu.gov.ua)

В результаті аварії загинув військовослужбовець

У Запорізькому районі 4 липня сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті аварії загинув військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

"У Запорізькому районі водій військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги і перекинувся. В результаті аварії водій загинув на місці, а його пасажир госпіталізований в лікарню", - говориться в повідомленні поліції.

Так, за даними поліції, чоловік 1982 року народження, керуючи військовим тягачем МАЗ, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на узбіччя дороги і перекинувся. Його пасажир 1975 року народження з тілесними ушкодженнями доставлений у лікарню.

Правоохоронцями в даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України ("Порушення правил водіння або експлуатації машин").

 

Фото: ДТП в Запорізькій районі (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 25 липня в Запорізькій області в результаті ДТП загинули три людини, ще двоє, зокрема дитина, були госпіталізовані.

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Теги публікації: ДТП, Запорожская область, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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