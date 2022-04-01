Пройшов ще один обмін полоненими: Україна забрала майже 90 військових
Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про обмін полоненими. За його словами, Україна повернула майже 90 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кирила Тимошенко в Telegram-канал.
"Щойно відбувся обмін полоненими. 86 українських військових, у тому числі 15 жінок, вже в безпеці", - сказав Тимошенко.
Нагадаємо, перший обмін полоненими Україна та Росія провели 24 березня, тоді додому повернулися 10 українських захисників.
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