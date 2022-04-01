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Пройшов ще один обмін полоненими: Україна забрала майже 90 військових

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 18:25
Пройшов ще один обмін полоненими: Україна забрала майже 90 військових Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про обмін полоненими. За його словами, Україна повернула майже 90 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кирила Тимошенко в Telegram-канал.

"Щойно відбувся обмін полоненими. 86 українських військових, у тому числі 15 жінок, вже в безпеці", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, перший обмін полоненими Україна та Росія провели 24 березня, тоді додому повернулися 10 українських захисників.

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