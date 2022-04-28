В Запорожской области продолжаются локальные бои по всей линии соприкосновения

В ВСУ отметили, что российские военные успеха не имеют, и они отходят с потерями. Более того, в районе Гуляйполя полк "Азов" взял в плен несколько мобилизованных из псевдореспублик Донбасса.

Вместе с тем жители временно оккупированной Васильевки сегодня днем сообщали об артиллерийских обстрелах. Звуки доносились от железнодорожного вокзала и в одном из жилых кварталов города.

Сохраняется в Васильевке и проблема постоянного давления оккупантов на представителей местной власти с принуждением сложить полномочия путем написания заявлений.

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в коллаборационизме самопровозглашенного мэра Энергодара Андрея Шевчика.

Напомним, что мелитопольской депутату от фракции ОПЗЖ Галине Данильченко, которую оккупанты представили как "исполняя обязанности городского главы" правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме, а до того, 13 марта Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в госизмене.

На временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей в поисках представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, захватчики осуществляют перепись населения: передвижение без документов, удостоверяющих личность, русские запрещают.

Ограбление и вывоз имущества из мелитопольских предприятий набирает обороты. Так, по свидетельству мелитопольцев, в начале недели была зафиксирована колонна из фур с заклеенными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно с элеватора в сторону Крыма.

Также поступает информация о том, что военные РФ захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. Коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия.

По сообщениям правозащитной организации "Репортеры без границ", в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов. Они также изымают технику у работников средств массовой информации и берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.

В Бердянске КП "Горсвет" прекратило свою работу из-за невозможности работы в законодательном поле Украины. Как отмечает исполком Бердянского горсовета, работа предприятия будет восстановлена после стабилизации ситуации в области.