Оккупанты снова обстреляли Гуляйполе под Запорожьем: трое раненых
Во вторник, 26 апреля, российские войска нанесли очередной удар по Гуляйполю. Под обстрелом оказался жилищный сектор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Запорожской ОВА Ивана Арефьева.
"В результате вооруженной атаки повреждены дома мирных жителей, три человека ранены", - отмечает он.
По факту обстрелов следователями по процессуальному руководству окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 ст. 38 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Ранее глава области подтвердил удар по одному из предприятий Запорожья. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель.
К слову, три человека погибли под обломками разрушенного обстрелом РФ дома в Попасной.
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