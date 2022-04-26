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Оккупанты снова обстреляли Гуляйполе под Запорожьем: трое раненых

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Запорожье, Вторник 26 апреля 2022 17:45
Оккупанты снова обстреляли Гуляйполе под Запорожьем: трое раненых Фото: оккупанты снова обстреляли Гуляйполе под Запорожьем (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 26 апреля, российские войска нанесли очередной удар по Гуляйполю. Под обстрелом оказался жилищный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Запорожской ОВА Ивана Арефьева.

"В результате вооруженной атаки повреждены дома мирных жителей, три человека ранены", - отмечает он.

По факту обстрелов следователями по процессуальному руководству окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 ст. 38 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Ранее глава области подтвердил удар по одному из предприятий Запорожья. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель.

К слову, три человека погибли под обломками разрушенного обстрелом РФ дома в Попасной.

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