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В Запорожской области оккупанты заставляют учить детей по российской программе, - Денисова

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Украина, Вторник 26 апреля 2022 16:48
В Запорожской области оккупанты заставляют учить детей по российской программе, - Денисова Фото: оккупанты заставляют учить детей по российской программе (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

В одной из оккупированных общин Запорожья россияне угрозами заставляют учителей со 2 мая возобновить обучение по российской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

По словам чиновницы, во избежание сотрудничества с врагом несколько десятков педагогов были вынуждены уволиться.

Однако так называемая «начальник отдела образования поселкового совета», которая пошла на сотрудничество с захватчиками, угрозами и шантажом требует от учителей выйти на работу. В разговорах с родителями она угрожает лишить выпускников аттестата о среднем образовании.

Педагогам также "предписано «готовить в школах» праздник" к 9 мая по всем канонам российской пропаганды.

Напомним, Воспитателей на временно оккупированном Крыму заставляют проводить с детьми разъяснительное обучение о "спецоперации" в Украине. В игровой форме навязывают идеологию борьбы с националистами и нацистами на примере Украины.

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