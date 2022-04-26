В Запорожской области оккупанты заставляют учить детей по российской программе, - Денисова

В одной из оккупированных общин Запорожья россияне угрозами заставляют учителей со 2 мая возобновить обучение по российской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову .

По словам чиновницы, во избежание сотрудничества с врагом несколько десятков педагогов были вынуждены уволиться.

Однако так называемая «начальник отдела образования поселкового совета», которая пошла на сотрудничество с захватчиками, угрозами и шантажом требует от учителей выйти на работу. В разговорах с родителями она угрожает лишить выпускников аттестата о среднем образовании.

Педагогам также "предписано «готовить в школах» праздник" к 9 мая по всем канонам российской пропаганды.