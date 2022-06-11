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В Запорожской области продлят комендантский час на Троицу

Фото: Запорожская область вводит затяжной комендантский час в оккупированных районах (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожской области решили ввести длинный комендантский час. Он начнется в 22:00 11 июня и закончится в 5:00 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Длинный комендантский час будет действовать на территории:

  • Васильевского,
  • Бердянского,
  • Мелитопольского,
  • Пологовского районов.

"Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", - говорится в сообщении.

В ЗОВА напомнили, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.

Напомним, ранее сообщалось, что Черниговская область сократила время комендантского часа, который теперь длится с 23:00 до 04:00.

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