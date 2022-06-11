У Запорізькій області продовжать комендантську годину на Трійцю

Довга комендантська година діятиме на території:

Василівського,

Бердянський,

Мелітопольського,

Пологівського районів.

"Враховуючи активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці прийнято рішення про введення продовженої комендантської години в окремих районах області", - йдеться в повідомленні.

У заклику нагадали, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернігівська область скоротила час комендантської години, який тепер триває з 23: 00 до 04: 00.

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