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В Черниговской области сокращают время комендантского часа

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Черниговская область, Вторник 07 июня 2022 10:06
В Черниговской области сокращают время комендантского часа Фото: В Черниговской области сокращают время комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Черниговской области приняли решение сократить время комендантского часа. Теперь он будет длиться с 23:00 до 4:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Увеличивается продолжительность световых суток, соответственно сегодня мы примем решение и снизим продолжительность комендантского часа. Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00", - написал он

Глава ОВА добавил, что сокращение комендантского часа позволит упростить перемещение в городе и жители смогут больше находиться на улицах и решать больше дел.

Напомним, в Черниговской области СБУ разоблачила банду, которая готовилась помочь России в случае повторного вторжения.

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Черниговская область Комендантский час
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