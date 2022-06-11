В Запорожской области продлят комендантский час на Троицу

В Запорожской области решили ввести длинный комендантский час. Он начнется в 22:00 11 июня и закончится в 5:00 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

Длинный комендантский час будет действовать на территории:

Васильевского,

Бердянского,

Мелитопольского,

Пологовского районов.

"Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", - говорится в сообщении.

В ЗОВА напомнили, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.

Напомним, ранее сообщалось, что Черниговская область сократила время комендантского часа, который теперь длится с 23:00 до 04:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.