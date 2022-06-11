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У Запорізькій області продовжать комендантську годину на Трійцю

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Запорізька область, Субота 11 червня 2022 08:07
У Запорізькій області продовжать комендантську годину на Трійцю Фото: Запорізька область вводить затяжну комендантську годину в окупованих районах (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У Запорізькій області вирішили ввести довгу комендантську годину. Він розпочнеться о 22:00 11 червня і закінчиться о 5:00 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Довга комендантська година діятиме на території:

  • Василівського,
  • Бердянський,
  • Мелітопольського,
  • Пологівського районів.

"Враховуючи активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці прийнято рішення про введення продовженої комендантської години в окремих районах області", - йдеться в повідомленні.

У заклику нагадали, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернігівська область скоротила час комендантської години, який тепер триває з 23: 00 до 04: 00.

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