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В Запорожской области приговорили полицейского за подготовку теракта

Новости » Происшествия     14.11.2019 - 16:15
В Запорожской области приговорили полицейского за подготовку теракта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранитель готовил теракт вместе с боевиком "ДНР"

В Запорожской области огласили приговор сотруднику полиции, который вместе с боевиком так называемой "ДНР" готовил терористий акт на территории области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Как сообщается, правоохранитель способствовал подготовке теракта на территории Запорожской области и незаконно хранил боеприпасы. Также полицейский передавал боевику "ДНР" информацию о перемещении украинских военных.

"Обвиняемый с использованием мобильной связи передавал представителю "ДНР" информацию о перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины, готовил совместно с представителем "ДНР" террористический акт на территории Запорожской области и незаконно хранил 2 гранаты и более 300 патронов калибра 5,45, 7,62 и 9 мм", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что действия правоохранитеоя были квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник был приговорен к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Лисичанский городской суд объявил приговор боевику так называемой "ЛНР", причастному к обстрелу украинских военных. Боевик признал причастность к совершению преступления и был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что СБУ задержала в Черкасской области агента ФСБ при получении секретных данных. Мужчина за деньги выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации.

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