ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине засудили артиллериста "ЛНР" к 8 годам тюрьмы

Новости » Общество     04.11.2019 - 19:45
В Украине засудили артиллериста "ЛНР" к 8 годам тюрьмы
Фото: боевик "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Боевик дал свидетельствования о многочисленных преступлениях со стороны боевиков

Боевика так называемой "Луганской Народной Республики", причастного к обстрелам украинских военных, засудили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, боевик в качестве артиллериста на протяжении пяти лет участвовал в боевых действиях против украинских военных в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево. В марте 2019 боевика задержали в районе проведения операции Объединенных сил.

"Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельство о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала в Черкасской области агента ФСБ при получении секретных данных. Мужчина за деньги выполнял задание по сбору и передачи разведывательной информации.

Также РБК-Украина писало, что в течение октября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований на Донбассе составили почти 100 человек. Более 30 боевиков были ликвидированы.

ФСБ вербует украинцев во время посещения Крыма, - контрразведка В СБУ заявили о существовании других заказчиков нападения на Гандзюк
Новости Украины ЛуганскСлужба безопасности УкраиныЛНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь