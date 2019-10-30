СБУ задержала агента ФСБ при получении секретных данных

Фото: СБУ задержала агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Сообщается, что мужчина за деньги выполнял задание по сбору и передачи разведывательной информации

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента российского ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ на территории России. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации по обороноспособности Украины.

"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, СБУ в ходе спецоперации вывела из оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика, сотрудника так называемого "Центра специальных операций МГБ "ДНР".

По данным СБУ, бывший боевик был свидетелем преступлений, совершенных террористами так называемой "ДНР", в частности незаконного содержания и пыток украинских военнослужащих, которые были взяты в плен. Впоследствии мужчина решил покинуть оккупированную территорию для дачи показаний украинской контрразведке.

Также РБК-Украина сообщало, что в Луганской области контрразведка СБУ задержала участника одного из террористических подразделений "ЛНР", который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе против украинских военных.