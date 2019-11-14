У Запорізькій області засудили поліцейського за підготовку теракту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронець готував теракт разом з бойовиком "ДНР"

У Запорізькій області оголосили вирок співробітнику поліції, який разом з бойовиком так званої "ДНР" готував терористий акт на території області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

Як повідомляється, правоохоронець сприяв підготовці теракту на території Запорізької області та незаконно зберігав боєприпаси. Також поліцейський передавав бойовику "ДНР" інформацію про переміщення українських військових.

"Обвинувачуваний із використанням мобільного зв’язку передавав представнику "ДНР" інформацію про переміщення живої сили та техніки Збройних сил України, готував спільно з представником "ДНР" терористичний акт на території Запорізької області та незаконно зберігав 2 гранати і понад 300 патронів калібру 5,45, 7,62 та 9 мм", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що дії правоохоронця було кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисник був засуджений до 8 років та 3 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лисичанський міський суд оголосив вирок бойовику так званої "ЛНР", причетному до обстрілу українських військових. Бойовик визнав причетність до скоєння злочину та був засуджений до 8 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ при отриманні секретних даних. Чоловік за гроші виконував завдання по збору і передачі розвідувальної інформації.