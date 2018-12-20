В Запорожской области приговорили к четырем годам лишения свободы боевика "ДНР"

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В 2016 году он вошел в "1-ю Славянскою бригаду террористической организации "ДНР"

Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к четырем годам лишения свободы боевика террористических организаций "Д/ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В СБУ рассказали, что житель Луганской области в 2014 году стал сотрудником так называемой полиции "ЛНР". В 2015 году он перешел в незаконное вооруженное формирования "10 бригада армии ЛНР", а в 2016 году вошел в "1-ю Славянскую бригаду террористической организации "ДНР".

"В связи с тяжелым материальным положением в 2017 году боевик выехал с временно оккупированной территории и, скрыв факт участия в незаконных вооруженных формированиях, получил статус вынужденно перемещенной лица. Мужчина поселился в Киевской области, где работал в частных структурах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура Полтавской области направила обвинительный акт в отношении командира роты террористической организации "ДНР".