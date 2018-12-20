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У Запорізькій області засудили до чотирьох років позбавлення волі бойовика "ДНР"

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 21:31
У Запорізькій області засудили до чотирьох років позбавлення волі бойовика "ДНР"
Ілюстративне фото (facebook .com/tgorlovka)

У 2016 році він увійшов до "1-ї Слов’янської бригади терористичної організації "ДНР"

Токмацький районний суд Запорізької області засудив до чотирьох років позбавлення волі бойовика терористичних організацій "Д/ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У СБУ розповіли, що мешканець Луганської області у 2014 році став співробітником так званої поліції "ЛНР". У 2015 році він перейшов до незаконного збройного формування "10 бригада армії ЛНР", а в 2016 році увійшов до "1-ї Слов’янської бригади терористичної організації "ДНР".

"У зв’язку із скрутним матеріальним становищем у 2017 році бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та, приховавши факт участі в незаконних збройних формуваннях, отримав статус вимушено переміщеної особи. Чоловік оселився у Київській області, де працював у приватних структурах", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі відзначили, що суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, прокуратура Полтавської області скерувала обвинувальний акт стосовно командира роти терористичної організації "ДНР".

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