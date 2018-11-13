В Киеве горела многоэтажка, эвакуировали 60 человек

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Пожар возник в шахте лифта

В Киеве из-за пожара в шахте лифта в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда эвакуировали 60 человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 13 ноября, после 15 часов в многоэтажном доме на проспекте Героев Сталинграда, 2-Д возник пожар.

"Загорелись кабели с 5 по 23-й этажи здания. Огонь распространился также на коридор на 20-м этаже общей площадью 130 кв.метров. Из помещения выведено 60 человек, спасены 15 человек (из них 5 детей)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к ликвидации пожара привлекались 75 спасателей и 20 единиц техники. По состоянию на 17:20 пожар был ликвидирован.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным спасателей, на пожарах в Украине за неделю, с 5 по 11 ноября 2018 года, погибли 39 человек.

Добавим, также сообщалось, что на выходных в Николаеве на территории церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божией на улице Степной произошел пожар. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.