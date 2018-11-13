У Запорізькій області під час пожежі загинули троє дітей

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежа сталася в приватному будинку в селі Велика Знам'янка Каменська-Дніпровського району

У Запорізькій області в приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті чого від отруєння димом загинули три дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що сьогодні, 13 листопада, у селі Велика Знам'янка Каменська-Дніпровського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті чого від отруєння продуктами горіння загинули три дитини. О 18:20 пожежу було ліквідовано на площі 70 кв. м.

До гасіння залучалось сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, на пожежах в Україні за тиждень, з 5 по 11 листопада 2018 року, загинули 39 людей.

зокрема, за тиждень рятувальники ліквідували 1 225 пожеж, на яких врятували 48 осіб. Разом з тим, за вказаний період на пожежах загинуло 39 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять понад 3,6 млн гривень. Крім того, ще 9 людей загинули на водоймах країни.

Сьогодні в Києві через пожежу в шахті ліфту в багатоповерхівці на проспекті Героїв Сталінграда евакуювали 60 осіб, в тому числі 5 дітей.