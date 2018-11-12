На пожарах в Украине за неделю погибли 39 человек, - ГСЧС

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Кроме того, еще 9 человек погибли на водоемах страны

На пожарах в Украине за неделю, с 5 по 11 ноября 2018 года, погибли 39 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, за указанный период спасатели зарегистрировали более 1,5 тыс. чрезвычайных событий, на которых были спасены 49 человек.

В частности, за неделю спасатели ликвидировали 1 225 пожаров, на которых спасли 48 человек. Вместе с тем, за указанный период на пожарах погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют более 3,6 млн гривен. Кроме того, еще 9 человек погибли на водоемах страны.

Также отмечается, что за неделю спасатели изъяли и уничтожили 1 392 боеприпаса времен прошлых войн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаеве на территории церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божией на улице Степной произошел пожар.

Кроме того, вчера в Николаевской области произошел пожар в Гаражанському психоневрологическом интернате. В ходе ликвидации пожара из здания эвакуировали 35 человек.