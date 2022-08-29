В Запорожской области подготовили два плана эвакуации в случае катастрофы на ЗАЭС

В Запорожской области подготовили два плана эвакуации гражданских лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации на АЭС в мирное время и в условиях военной агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Александр Старух (глава Запорожской ОВА, - ред.) отметил, что в общинах имеются все средства безопасности и лекарственные препараты на случай ЧС. В то же время с этим, больше всего в критической ситуации помогает спокойствие и анализ существующей ситуации. Глава ОВА напомнил, что в случае аварии на атомной электростанции стоит внимательно отслеживать информацию и выполнять наставления", - пишет пресс-служба ОВА.

Как отмечают специалисты, в случае катастрофы за ЗАЭС эвакуации подлежат 69 населенных пунктов области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, МАГАТЭ должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС.

Тем временем оккупанты уже начали разгонять информацию оккупационных властей в Запорожской области о якобы возможных "провокациях" на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ.

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