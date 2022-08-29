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В Запорізькій ОВА підготували два плани евакуації у разі катастрофи на ЗАЕС

Фото: в Запорізькій ОВА озвучили два плани евакуації у разі катастрофи на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Запорізькій області підготували два плани евакуації цивільних у разі виникнення надзвичайної ситуації на АЕС у мирний час й в умовах військової агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

Як відзначають фахівці, у разі катастрофи за ЗАЕС евакуації підлягають 69 населених пунктів області.

"Олександр Старух (голова Запорізької ОВА, - ред.) зауважив, що у громадах наявні усі засоби безпеки та лікарські препарати на випадок НС. Водночас з цим, найбільше у критичній ситуації допомагає спокій та аналіз наявної ситуації. Очільник ОВА нагадав, що у разі аварії на атомній електростанції варто уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови", - пише пресслужба ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС.

Тим часом окупанти вже почали розганяти інформацію окупаційної влади в Запорізькій області про нібито можливі "провокації" на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ.

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