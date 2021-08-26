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В Запорожской области перевернулся и загорелся бензовоз: есть пострадавший

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Запорожье, Четверг 26 августа 2021 19:08
В Запорожской области перевернулся и загорелся бензовоз: есть пострадавший Фото: под Запорожьем перевернулся и загорелся бензовоз (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожской области водитель бензовоза МAN превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина опрокинулась и загорелась. При опрокидывании автомобиль повредил газовую трубу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля МAN не соблюдал безопасную скорость и выехал на обочину. В результате машина опрокинулась. При падении бочка с нее слетела бочка с бензином и ударилась о газовую трубу. Сам грузовик загорелся.

В результате аварии водитель бензовоза получил ожоги лица и руки. Ему была оказана медицинская помощь на месте ДТП.

Горящий бензовоз потушили прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС. Для предотвращения утечки газа привлекались специалисты областного газового управления.

По факту аварии в отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок до одного года.

Фото: под Запорожьем перевернулся и загорелся бензовоз (zp.npu.gov.ua)

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