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У Запорізькій області перекинувся і загорівся бензовоз: є потерпілий

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Запоріжжя, Четвер 26 серпня 2021 19:08
У Запорізькій області перекинувся і загорівся бензовоз: є потерпілий Фото: під Запоріжжям перекинувся і загорівся бензовоз (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Запорізькій області водій бензовоза МAN перевищив швидкість і не впорався з керуванням. В результаті машина перекинулася і загорілася. При перекиданні автомобіль пошкодив газову трубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

За попередніми даними, водій автомобіля МAN не дотримувався безпечної швидкості і виїхав на узбіччя. В результаті машина перекинулася. При падінні бочка з неї злетіла бочка з бензином і вдарилася об газову трубу. Сам вантажівка загорілася.

Внаслідок аварії водій бензовозу отримав опіки обличчя та руки. Йому була надана медична допомога на місці ДТП.

Палаючий бензовоз загасили прибулі на місце події співробітники ДСНС. Для запобігання витоку газу залучалися фахівці обласного газового управління.

За фактом аварії відносно водія складено адміністративний протокол. Йому загрожує позбавлення прав на строк до одного року.

Фото: під Запоріжжям перекинувся і загорівся бензовоз (zp.npu.gov.ua)

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