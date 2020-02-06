В Запорожской области перевернулась рейсовая маршрутка, есть пострадавшие

В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса, в результате пострадали шесть пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Сообщается, что ДТП произошло 6 февраля около 7:30 на 459 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Мелитопольском районе. Водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" не справился с управлением и допустил опрокидывание маршрутки.

"В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров, четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции призвали водителей быть более внимательными в связи с ухудшением погодных условий и ситуацией на дорогах.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 февраля в Одесской области перевернулся рейсовый автобус Одесса – Киев. Травмы получили 37-летняя женщина и 9-летний ребенок.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В частности, в ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, метели и гололед на дорогах.