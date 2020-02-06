В Одесской области перевернулся пассажирский автобус, есть раненые

Фото: рейсовый автобус Одесса-Киев (od.npu.gov.ua)

Травмы получили 37-летняя женщина и 9-летний ребенок

В Одесской области утром 6 февраля перевернулся рейсовый автобус Одесса - Киев, пострадали двое пассажиров. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что происшествие случилось около 5:00 утра около села Болгарка Раздельнянского района.

"Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19 пассажирами перевернулся", - сообщили в полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

В результате аварии травмы получили 37-летняя женщина и 9-летний ребенок. Сейчас они находятся в Одесской областной клинической больнице.

"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сумской области из-за непогоды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Тогда пострадали 5 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 февраля в Днепропетровской области в результате смерти водителя в ДТП попал автобус, который вез учеников в бассейн.