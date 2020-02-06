У Запорізькій області перекинулася рейсова маршрутка, є постраждалі

У Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового мікроавтобуса, в результаті постраждали шість пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Запорізькій області.

Повідомляється, що ДТП сталося 6 лютого близько 7:30 на 459 км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у Мелітопольському районі. Водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter" не впорався з керуванням та допустив перекидання маршрутки.

"на момент ДТП У салоні перебувало шестеро пасажирів, четверо жителів Приазовського району та двоє мешканців Мелітополя. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і самостійно звернулися за медичною допомогою. П'ятеро з них госпіталізовані в лікарню", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ознаками ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

В поліції закликала водіїв бути більш уважними у зв'язку з погіршенням погодних умов і ситуацією на дорогах.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 лютого в Одеській області перекинувся рейсовий автобус Одеса – Київ. Травми отримали 37-річна жінка та 9-річна дитина.

Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. зокрема, в найближчі дні в Україні очікуються снігопади, хуртовини та ожеледь на дорогах.