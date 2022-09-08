В Запорожской области снова перебои с подачей электроэнергии

Орлов написал, что около 20:00 пропал свет в Энергодаре. Кроме того, сообщается, что света нет и в окрестных селах и других населенных пунктах области.

"Свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты сочетают с обстрелами противоположного берега", - написал он.

Федоров отметил, что в Мелитополе нет постоянной подачи электроэнергии.

"Снова оккупанты испытывают жителей временно оккупированных территорий", - добавил он.