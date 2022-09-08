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В Запорожской области снова перебои с подачей электроэнергии

Фото: в Запорожской области снова перебои с подачей электроэнергии (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Энергодаре и окрестных населенных пунктах пропал свет. В Мелитополе также наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова и мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Орлов написал, что около 20:00 пропал свет в Энергодаре. Кроме того, сообщается, что света нет и в окрестных селах и других населенных пунктах области.

"Свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты сочетают с обстрелами противоположного берега", - написал он.

Федоров отметил, что в Мелитополе нет постоянной подачи электроэнергии.

"Снова оккупанты испытывают жителей временно оккупированных территорий", - добавил он.

Напомним, 7 сентября в Энергодаре дважды пропадало электричество из-за обстрелов оккупантов.

Кроме того, 4 сентября почти все временно оккупированные населенные пункты - от Херсона до Бердянска - остались без света.

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МелитопольЗапорожская ОГА