У Запорізькій області знову перебої з подачею електроенергії

В Енергодарі і навколишніх населених пунктах пропало світло. У Мелітополі також спостерігаються перебої з подачею електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова та мера Енергодара Дмитра Орлова.
Орлов написав, що близько 20:00 зникло світло в Енергодарі. Окрім того, повідомляється, що світла немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах області.
"Свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують із обстрілами протилежного берега", - написав він.
Федоров зазначив, що у Мелітополі немає постійної подачі електроенергії.
"Знову окупанти випробовують жителів тимчасово окупованих територій", - додав він.
Нагадаємо, 7 вересня в Енергодарі двічі пропадала електрика через обстріли окупантів.
Крім того, 4 вересня майже всі тимчасово окуповані населені пункти - від Херсону до Бердянську - залишились без світла.
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