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У Запорізькій області знову перебої з подачею електроенергії

Фото: у Запорізькій області знову перебої з подачею електроенергії (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Енергодарі і навколишніх населених пунктах пропало світло. У Мелітополі також спостерігаються перебої з подачею електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова та мера Енергодара Дмитра Орлова.

Орлов написав, що близько 20:00 зникло світло в Енергодарі. Окрім того, повідомляється, що світла немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах області.

"Свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують із обстрілами протилежного берега", - написав він.

Федоров зазначив, що у Мелітополі немає постійної подачі електроенергії.

"Знову окупанти випробовують жителів тимчасово окупованих територій", - додав він.

Нагадаємо, 7 вересня в Енергодарі двічі пропадала електрика через обстріли окупантів.

Крім того, 4 вересня майже всі тимчасово окуповані населені пункти - від Херсону до Бердянську - залишились без світла.

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МелітопольЗапорізька ОДА