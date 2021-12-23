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В Запорожской области опрокинулся автобус с 20 подростками-спортменами

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Четверг 23 декабря 2021 21:45
В Запорожской области опрокинулся автобус с 20 подростками-спортменами Фото: В Запорожской области опрокинулся автобус с подростками-спортменами (zp.npu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 23 декабря, в Запорожской области опрокинулся автобус, в котором находились 25 человек. Один человек обратился за медицинской помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Инцидент произошел на автодороге "Днепрорудное-Василовка" вблизи села Скельки Васильевского района.

В транспортном средстве на момент аварии находились 20 несовершеннолетних 2011-2012 года рождения, трое родителей и тренер. За медицинской помощью в больницу обратился тренер, у него травма головы.

С места аварии все участники уехали попутным транспортом, оставив лишь водителя автобуса.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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