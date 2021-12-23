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У Запорізькій області перекинувся автобус з 20 підлітками-спортменами

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Четвер 23 грудня 2021 21:45
У Запорізькій області перекинувся автобус з 20 підлітками-спортменами Фото: у Запорізькій області перекинувся автобус з підлітками-спортменами (zp.npu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 23 грудня, в Запорізькій області перекинувся автобус, в якому знаходилися 25 осіб. Одна людина звернулася за медичною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Інцидент стався на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" поблизу села Скельки Василівського району.

У транспортному засобі на момент аварії перебували 20 неповнолітніх 2011-2012 року народження, троє батьків і тренер. За медичною допомогою до лікарні звернувся тренер, у нього травма голови.

З місця аварії всі учасники поїхали попутним транспортом, залишивши лише водія автобуса.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Всі обставини аварії встановлюються.

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