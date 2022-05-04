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В Запорожской области оккупанты переодеваются в форму ВСУ и готовят провокации, - ОК "Юг"

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Со вчерашнего дня в городе Токмак Запорожской области оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

"Не исключено осуществление провокативных действий такими "разрядными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения", - говорится в сообщении.

В течение суток на Херсонском и Николаевском направлении противник продолжал инженерное усовершенствование своих позиций. При этом оккупанты не проводили активных наступательных действий, но вели обстрелы с помощью артиллерии и бронированной техники.

Украинские мобильные противотанковые группы обеспечили контроль территории 4️ населенных пунктов вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Общие вражеские потери за сутки составили 47 солдат и 15 единиц техники, среди которых 2️ беспилотники-разведчики, радиолокационная станция и дизель-генератор, 2️ зенитно-ракетных комплексы и 8️ автомобилей.

Также уничтожены 7️ складов, колонна противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Вечером 3 мая враг совершил очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины, на юге, в частности, по Одесской и Кировоградской областях.

Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами оккупанты попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО. Повторно атакуя Одесскую область, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, во Львовской ОГА рассказали подробности ракетных ударов.

Мы также писали о том, что военные РФ обстреляли Херсонскую область. Есть погибший и раненые.

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Война России против УкраиныЗапорожская область