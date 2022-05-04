Ракетный обстрел Львовской области: в ОГА рассказали подробности об атаках

Российские войска выпустили по Львовской области вечером 3 мая шесть ракет, из которых две были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны. В результате вражеской атаки были повреждены электрические подстанции, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого .

"Официально: то, что могу рассказать по состоянию на этот час. По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна - в электрическую подстанцию ​​на Закарпатье", - рассказал чиновник.

Предположительно, рашисты вели обстрел ракетами с Каспийского региона, добавил Козицкий.

Во Львове в результате ударов существенные повреждения получили 3 электрические подстанции. Как следствие, есть задержка в движении поездов.

"Два человека обратились в медучреждения области с осколочными ранениями. По их словам, находились недалеко от мест взрывов. Состояние пострадавших - средней тяжести", - сообщил глава ОВА.

Также он поблагодарил военнослужащих ПВК "Запад", которые защищают небо региона от угроз с воздуха, и работников ГСЧС, Львовоблэнерго и Укрзализныци, которые оперативно ликвидируют последствия ударов и работают над восстановлением электроснабжения в жилых районах города.