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В Запорожской области оккупанты обстреляли свои позиции из огнемета "Солнцепек"

Фото: система реактивного залпового огня "Солнцепек" (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска в Запорожской области обстреляли позиции своих войск. Удар был нанесен тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 97 Пехотного батальона Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что сегодня, 8 мая, российские оккупанты применили ТОС "Солнцепек" против своих позиций и фактически выжгли личный состав, который там находится.

Руководство батальона отметило, что выражает удовлетворение такими действиями оккупантов. "Мы понимаем, что на май есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание - курить себя на территории России", - подметили украинские военные.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил о потерях российской армии в Запорожской области. По его данным, только в населенном пункте Бурчак находятся более 100 раненых десантников оккупантов.

Отметим, с начала войны в Украине российские войска потеряли убитыми более 25 тысяч человек.

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