У Запорізькій області окупанти обстріляли свої позиції з вогнемета "Сонцепек"

Російські війська в Запорізькій області обстріляли позиції своїх військ. Удар був нанесений важкою вогнеметною системою "Сонцепек".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 97 Піхотного батальйону Збройних сил України.
Повідомляється, що сьогодні, 8 травня, російські окупанти застосували ТОС "Сонцепек" проти своїх позицій і фактично випалили особовий склад, який там знаходиться.
Керівництво батальйону зазначило, що висловлює задоволення такими діями окупантів. "Ми розуміємо, що на травень є традиція готувати шашлики, але у нас є одне зауваження - курити себе на території Росії", - підмітили українські військові.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російської армії в Запорізькій області. За його даними, тільки в населеному пункті Бурчак перебувають понад 100 поранених десантників окупантів.
Відзначити, з початку війни в Україні російські війська втратили вбитими понад 25 тисяч осіб.
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