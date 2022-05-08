У Запорізькій області окупанти обстріляли свої позиції з вогнемета "Сонцепек"

Російські війська в Запорізькій області обстріляли позиції своїх військ. Удар був нанесений важкою вогнеметною системою "Сонцепек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 97 Піхотного батальйону Збройних сил України.

Повідомляється, що сьогодні, 8 травня, російські окупанти застосували ТОС "Сонцепек" проти своїх позицій і фактично випалили особовий склад, який там знаходиться.

Керівництво батальйону зазначило, що висловлює задоволення такими діями окупантів. "Ми розуміємо, що на травень є традиція готувати шашлики, але у нас є одне зауваження - курити себе на території Росії", - підмітили українські військові.